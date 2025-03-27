Cumhurbaşkanı Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı
Giriş: 27.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.
İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
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