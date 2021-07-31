Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında itfaiyecilere su dağıtırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki incelemelerin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geçti.

Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Marmaris’in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

#mansethaberresim#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki incelemelerin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geçti. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Marmaris’in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.#

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEM Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
AK Partili Numan Kurtulmuş, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
GÜNDEM Kurtulmuş'tan Konya'da taziye ziyareti
Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman gelecek?
GÜNDEM Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!
İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı
GÜNDEM İran'dan gelen uçağa su ikmali yapıldı
Meteoroloji’den kritik uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak
GÜNDEM Meteoroloji'den kritik uyarı
Van'daki sel felaketinde ortaya çıkan bu görüntü yürekleri dağladı
GÜNDEM Sel felaketinde yürek yakan görüntü
Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
GÜNDEM Milas'taki yangın büyüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ciğerlerini yakmak boynumuzun ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
GÜNDEM Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı
GÜNDEM İki Bakan son durumu paylaştı