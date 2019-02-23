Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalında soruları yanıtlıyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle ; Şimdi Haliç'in kıyısında muhteşem bir proje önümüzdeki 2020'nin Kasım'ında hayata geçecek. Bugün onun temel atma törenini gerçekleştirdik. Maalesef bataklık, kokudan geçilmeyen Haliç'i temizlemiştik. Haliç Kongre Merkezi'ni yaptık. Bu merkezle tüm çevre farklı bir değer kazandı. Şimdi Haliç Tersanesi ilim, sanat, kültür merkezi olacak. Camialtı Tersanesi'ydi, benim 6 yıl futbol oynadığım kulübü vardı. Benim semtimdi. Muhteşem bir eser meydana gelecek.

"BENİM HALKIM İDEOLOJİK FORMATLAMA TUZAĞINA DÜŞMEYECEK"

Biz şu anda seçim kampanyası sebebiyle erken başladık. Gerçekten meydanlar şu anda gayet iyi. Tabii bütün bu meydanlarının dilinin yanında halkın özellikle şu anda seçimi hazmetmesi hangi konumda? Bunu masaya yatırmak lazım. Gün geçtikçe bu kızışıyor, vatandaşın özellikle verilen mesajları alması, mesajlar üzerinden belirlemesi var. Bir de formatlamayla siyasi partileri değerlendiren bir kesim var. Yapılan yatırımlar eserler üzerinden değerlendirenlerin durumu mu, yoksa ideolojik formatlamayla bakanların durumu mu? İdeolojik formatlama tuzağına benim halkıma düşmeyecek, buna inanıyorum.

"BODRUM PLANDA YOKTU HABER GÖNDERDİM VE ORAYA GİTİM"

Bu süreç içerisinde milletimizle çok ciddi, kararlı bir kucaklama şansını bulduk. Fırsat bulursak ilçelere de gittik. Dün Muğla'daydım. Önce Fethiye ilçesine uğradım. Planda yoktu hemen haber gönderdim. 'Ben şimdi Bodrum'a geliyorum'. Onlar için çok büyük sürpriz oldu. Bodrum'da otobüs falan yok, binanın üzerine çıktık. Vatandaşlarıma kardeşlerime seslenme fırsatı bulduk, İstanbul'a döndük. Yarın Kayseri ve Hatay'a gidiyorum.

"BUNDAN SONRA HAKKANİYETE UYGUN PLANLAR HAZIRLANACAK"

Özellikle büyük şehir planları önem arzediyor. Ne çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz. Kaçak yapılaşma vs. uzun vadeli ve hakkaniyete uygun hazırlanmadığı için çok bedel ödedik. Bundan sonra bunlar hakkaniyete uygun şekilde planlar hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunlarına gelirsek. Her evde bir tane otomobil olsun. Şimdi iki otomobil olsun, Yetmez üç olsun. Böyle bir anlayış var. Fazla otomobil olunca park edecek yer bulmada sıkıntılar yaşanıyor. Apartmanların arasında otopark olması lazım. Dikey mimaride otoparklar falan yok.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRAYA ÇIKIN BURALARI YIKALIM DEDİK"

Kartal'da yaşanılan felakette üç kat izin almış, sekiz kata çıkarmış. Sadece o değil ki, İstanbul'un, Türkiye'nin değişik yerlerinde hepsinde buna benzer kaçak yapılaşmalar var. Bu bizi tehdit ediyor. Hele hele deprem bölgelerinde. İstanbul'un deprem bölgelerinde bu sıkıntılar var. Bu tehdit büyük depremde faturası bunun ne olur, belli değil. Ben bundan endişeliyim, korkuyorum. Kentsel dönüşüm dedik, bir çalışma başlattık. Dedik ki, 'Biz burada oturanlara kiralarını verelim, kendileri kiraya geçsinler, ondan sonra gönüllülük esasına dayanarak bu bölgeyi yıkalım, TOKİ'nin koordinesinde konutlar yapalım ve kendilerini oturtalım'.

"AKILLI ŞEHİRLER VE ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER YAPACAĞIZ"

Bu mimariye uyanlar hem oraya kazandırıyor, hem kendisi kazandırıyor. Böylece deprem riskine karşı endişe duymuyor. Akıllı şehirlerde adım attığımız zaman her şey orada olacak ve o binalarda böyle bir endişe taşınmayacak. Bir başka önemli adım, çevreye saygılı şehirler yapalım diyoruz. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri bütün bunlar. Sitelerde dikey mimari var. Komşular birbirini tanıyor mu? Geçmişe bakalım, bırakın apartmanı, biz mahallede, sokaklarda çocuklar, arkadaşlarımız hep beraber oynardık, o zamanın kendine has kuralları vardı.

"SÜLEYMANİYE YENİDEN İNŞA EDİLECEK ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

Millet bahçeleri tuttu. Belediyelerimiz buna çalışıyorlar. Bir de millet kıraathaneleri var. Oralarda kütüphaneleriyle birlikte. Buralar kaynaşmayı da sağlıyor. Gençler birbirleriyle tanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Orada seminerler yapılıyor. Üsküdar için bu proje en büyük kazanımlarından bir tanesi oldu. AK Parti sosyal belediyecilik anlayışıdır. İnsana saygılı olan, insana dokunan bir belediyecilik anlayışı. Az önce söylediğim dikey mimariden bir an önce sıyrılıp yatay mimariye öncelik vermek. Şimdi Süleymaniye'nin etrafı yenileniyor. Katar-Türkiye-KİPTAŞ işbirliğiyle oralar yıkılıp, aslına uygun olarak inşa edilecek. Çok ciddi bir çekim haline gelecek.

"O KADAR KONUŞULDUĞU HALDE İZMİR KOKUDAN GEÇİLMİYOR"

Benim manifestodaki uyguladıklarımız var maalesef uygulayamadıklarımız var. Biz sürekli olarak belediyelerimize bu ikazları hep yapmışızdır. Örneğin Başakşehir'de millet bahçesi ortaya çıkmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak Ataköy'de sahilde biz bir yere ruhsat vermedik. Tarihi eserin olduğu bölgeyi millet bahçesine dönüştürdük. Yüzde 100 başarılı olamadık, bu dönem tespit ettiklerimiz eksiklikleri gidermek suretiyle bu adımları atalım diyoruz. Atık suların kesinlikle denize deşarj edilmemesi noktasında çok çok büyük uyarılar yaptık. İzmir körfezinde kokudan geçilmiyor. O kadar konuşulduğu halde, söylendiği halde. Burası CHP'nin. Kalkıp da bu hassasiyet orada gösterilememiştir. İstanbul'da bütün bu sıkıntılı ulaşımı gerek metroyla, raylı sistemlerle, metrobüs anlayışını getirmek suretiyle, toplu taşımacılığı öne çıkararak hallettik.

"YATAY MİMARİDE TOKİYLE İŞBİRLİĞİNE GİDİLMESİ LAZIMDIR"

Gerçekçi olmak lazım. Diyelim ki belediye başkanları, meclis üyeleri sizler gibi düşünmüyor. Biz burada zemin artı 3, zemin artı 4 gibi yatay mimariyle hareket edecek olursak buradaki vatandaşın konut ihtiyacını karşılayamayız diyorlar. Onun için dikey mimariyi savunuyorlar. Devletin güçlü bir kuruluşu var, TOKİ. Medya ile şunu işlememiz lazım. Bize yardımcı olun, TOKİ'nin yapmış olduğu binalar var, gayet kaliteli. Buralarda halkımızla rahatlıkla, uyum içerisinde bu adımları atabiliriz.

"METRO VE METROBÜSLE TOPLU TAŞIM KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTI"

Bugün Londra'da rahatlıkla gidip her yere yerleşemezsiniz. Otomobilinizle Londra'ya gidemezsiniz. Toplu taşım kültürü henüz gelişmedi bizde. Metro, metrobüsle beraber toplu taşım kültürünü yaygınlaştıralım ki, vatandaşım otomobili ile her yere gitme anlayışı içinde olmasın. Bir noktaya kadar otomobiliyle gelsin oradan toplu taşım aracıyla gitmek istediği yere rahatlıkla gidebilsin. Marmaray milyonlarca insanı Üsküdar'dan karşıya geçirmiştir. İşte bu anlayış oturdu. Zaman itibarıyle de planladığı zamanda gidiyor. Bu artık bizde oturmaya başladı.

"BEN BAĞCILARDA ÇİZMEYLE SEÇİM KAPMANYASI YAPMIŞTIM"

94 öncesi İstanbul malum yaşanılır bir İstanbul değildi. Hep meydanlarda söylüyorum: Çöp, çukur, çamur. Bunlardan geçilmiyordu. Çöp dağları vardı. Ben çizme ve bot giyip Bağcılar'da, Güngören'de seçim kampanyası yaptım. Londra asfaltının altı Bakırköy, orası biraz daha farklı. Ama yukarıda Esenler çukurdan, çamurdan geçilmiyordu. Oradaki seçimlerde 5 ilçeyi bir arada kazandık. Oralar süratle değişmeye başladı. Bağcılar, Güngören, Esenler bunun eseridir. Bu başarı bir şeye inanmanın neticesidir. Büyükşehir belediyesi olarak ilk hamleyi çöp üzerinden yaptık. Çöp dağlarını kaldırdık. 1 yıl içerisinde biz orada neticeye vardık.

"İSTANBUL'UN SU İHTİYACI 2050'YE KADAR GİDERİLDİ"

Çatalca'dan su getirdik. Boğazın dibinden su geçirdik. Istranca, Melen'in gelişiyle beraber 2040'a kadar, o zamanki hedefti, İstanbul'un suyunu çözdük. Şimdi hedefi daha da büyüttük. İstanbul'un şimdi 2050'ye kadar su ihtiyacı giderilmiş vaziyette. 1500 civarında İETT'nin Ikarus diye otobüsleri vardı, rezaletti. Mazot kokusundan geçilmezdi. Göreve gelince 'halkıma artık bunları yasaklıyorum, kaldırıyorum, Mercedes alacağım' dedim. Biraz reklamı olacak ama. Şu anda İETT'nin 6 bini aşkın otobüsleri var.

"İSTANBUL ÖZELLİKLE TURİZMDE ÇEKİM ALANI OLMUŞTUR"

İDO'nun 40 tane deniz otobüsü vardı. Şimdi bu sayı fevkalade artmış vaziyette. Fark oradan buraya geldi. Anlatılacak çok şeyler var ama İstanbul şimdi modern bir şehir olmanın bütün başlıklarını yakalamış vaziyette. Bazı yerlerde öyle güzellikler var ki. Talebin doğurduğu arzlar ve adımlar atılıyor. Özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı oluşuyor. İstanbul şu anda otelleri ile vs. çok ciddi bir çekim alanı oluşturuyor. Rezidanslar da devreye girmiş vaziyette.

"ÜÇ KAT YERİNE 10 KAT OLURSA BU BEDEL ÇOK AĞIR OLUR"

Bir defa depremin sebep-netice ilişkisi çok çok önemli. Şu anda kentsel dönüşüme niye geldik? Bu soruya cevap bulmamız lazım. Eğer biz kaçak yapılaşmalarla devam edersek deprem faturası bize çok çok ağır olur. Japonya'da 8,5-9 şiddetinde depremler oluyor neticeye baktığınızda neticesi çok ağır değil. Çünkü zemin etüdleri yapılıyor, inşaatlar ona göre yapılıyor. Depreme karşı alınan tedbirler muvacehesinde yapıldığı için orada bu faturalar ortaya çıkmıyor. Bizde ise kullanılan malzemeden, işte Kartal'da gördük, inşaat demirlerine varıncaya kadar, kullanılması gereken çimentosu, bunlar da hassasiyet yok. 3 kat olması gereken yer 8-10 kat olursa bedel ağır olur.

"BU KONUDA BİZE VATANDAŞLARIMIZIN YARDIMCI OLMASI LAZIM"

Arkadaşlarımızı bu konuda sıkıştırıyoruz. Burada en ufak taviz, fire vermememiz lazım. TOKİ'yi biz para kazansın diye kurmadık. şehirleşmede güzelliği, güveni, emniyeti yakalayalım diye kurduk. Vatandaşım burada rahatlıkla yaşasın. Kentsel dönüşüm dediğimiz olay bu. Vatandaşın bize yardımcı olması lazım. Şehir planlarını yapıyoruz, nerede konutlaşma olacak. Zemin etüdleriyle yapılıyor. Vatandaşım geliyor diyor ki 'benim burada 5 tane dairem var, bana 5 daire vermeniz lazım, 5 çocuğum var her biri için birer daire vermeniz lazım' diyor. Benim binam kalitelim değil noktasında bakmıyor. Sizin bana vereceğiniz bina çok daha değerlidir açısından bakmıyor.

"BAKANLIK YAZI YAZDI SIKINTILI YERLER SÜRATLE BOŞALTILACAK"

Kaçak yapılan yerlerde işgal var. Netice almak zorlaşıyor. Medyamızın, vatandaşımızın bize çok yardımcı olması lazım. Allah göstermesin Kartal'da olduğu gibi hayatlar gittikten sonra bunun bedel olarak bir bedeli var mı? İlk etapta Kartal'da 10 binanın yıkım kararını çıkarttık. Şimdi 81 vilayete Çevre Şehircilik Bakanlığımız yazıları yazdı. Oralardaki yıkım noktasında sıkıntılı olan yerlere valilik yazılarını gönderiyorlar. Süratle oraların boşaltılarak kirasını biz devlet olarak vereceğiz. Konutlar bittikten sonra da tekrar gelip oraya yerleşme şansı var.

"ANKET ŞİRKETLERİ AÇIK ARA BU İŞİ TUTTURUMADILAR"

Benim anketlere güvenim kalmadı.Doğru dürüst bir tanesi yaklaşıyor. Açık ara bu işi tutturamadılar. Ankara'da tecrübe ve dürüstlük önem arzediyor. Ankara'ya çok çok önemli bir ismi aday olarak koyduk. Mehmet Özhaseki Bey 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız. HDP'nin belediyeleri olduğu, terör örgütlerinin olduğu yerlerde Mehmet Bey gitti. Diyarbakır'a bakın, tanıyamazsınız. İstanbul'dan bazı yerlere göre çok daha iyi bir konumda.

"10-15 SENE ÖNCE KİM DERDİ Kİ ORAYA HAVA ALANI YAPILACAK"

Diyarbakır'da Dicle kenarları muhteşem, Kurşunlu Camii'nin etrafı bambaşka oldu. Çok ciddi konut yapımına orada girdik. 20 bine yakın o bölgede konut yapıldı. Aynı şekilde Şırnak. Hakkari'de aynı şekilde. Hakkari'de kim derdi ki 15-20 sene önce Hakkari'de hava limanı yapılacak. Yüksekova'ya Selahaddin Eyyübi Havalimanı yaptık. Orası da benim memleketim. 780 bin kilometre karenin içerisinde orası. Bizim Van'a yaptığımız yatırım o kadar önemli ki. Konutlar vesairesiyle birlikte sadece depremle ilgili 25 milyara ulaştı. Eski rakamla girersek katrilyon. Bingöl depreminde de aynı yatırımları yaptık. Hiçbir yerde ayrım gütmeden çalıştık.

"MANSUR YAVAŞ KİMİN ADAYI? ÇIK AÇIK AÇIK SÖYLE!"

Şimdi Ankara'da Mehmet Özhaseki Bey yoğun bir çalışma içerisinde. Ankaralılar sayın Özhasekiler devam kararını verirse inanıyorum ki, Ankaralılar çok şey kazanacak. CHP'li adayın afişlerinde CHP'nin logosu yok. CHP'nin adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını o biliyor. Tabii siyaset bir defa şeffaf olarak yapılır, gizli yapılmaz. Burada kendine güveni olmayanların oluşturdukları beraberlik. CHP'nin yanında HDP var. HDP'nin arkasında kim var; PKK var. Şu anda İYİ Parti bunlara destek veriyor. Saadet bunlara destek veriyor. Özhaseki ise Cumhur'un adayı. Peki Mansur Yavaş kimin adayı? Çık açık açık söyle. Onu dediği anda benim vatandaşım değerlendirmesini ona göre yapacaktır, 'bunun arkasında terör örgütü var' diyecektir.

"BUNLAR DEVLETTEN ALDIĞI PARALARI KANDİL'E BOCA ETTİ"

Bizim terör olayına bulaşmayan, terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmış olursa o insanlara yönelik herhangi bir adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi olmuş, tespit edilememişse, terörle ilişkisi varsa onu orada tutmayız. Bunu ben değil yasalar söylüyor. Onlar devletten aldığı paraları Kandil'e boca ettiler. Milletin parasını kalkıp da terör eylemlerinde kullansınlar diye bunlara vermiyoruz ki, yatırım yapsınlar diye veriyoruz. Aldıkları araç gereçle o çukurları açan bunlar. Bu fırsatı onlara nasıl veririz? Böyle bir durum söz konusu olursa tabii ki kayyumlar atanabilir. Orada yaşayan vatandaşımızı zulme mahkum edemeyiz.

"CUMHUR İTTİFAKINDA TABAN VE TEŞKİLATLAR UYUM İÇERİSİNDE"

Devletin bekası meselesi var. Yerelin de kendi içinde bir beka meselesi var. Demokrasinin en alt kümesi neresidir? Demokrasi yerelden başlar. Yerelde demokrasi yoksa genelde hiç olmaz. Beka oradan başlıyor. Yerelde beka meselesi hallolmadıkça genelde o sıkıntı yaşanır. Yerelde de biz beka meselesini çözüme kavuşturmamız lazım. Cumhur İttifakı bunu kanıtlamıştır. Yerelde de, genelde de kanıtlamıştır. Ülkenin bekası için taban ve teşkilatlar uyum içerisinde devam ediyor. Zillet ittifakı kendi içinde koltuk derdinde. Bizim böyle bir derdimiz yok.