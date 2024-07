Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Habertürk TV ve Bloomberg HT'ye açıklamalar. Yılmaz, Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ve Habertürk'ten Sena Alkan'ın sorularını yanıtlıyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu hain, alçak saldırıyla şehit olan İsmail Heniyye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mazlumdan, adaletten yana olan tüm insanlığa başsağlığı diliyorum. Heniyye barış görüşmelerinde muhatap olan ismin alçak saldırıya uğraması barışa yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyla Gazze'de hep birlikte gördüğümüz, soykırım, insanlık, savaş suçlarının örtülmeye çalışıldığını görüyoruz. Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuk önünde soykırımı suçundan yargılanıyor olma suçunu örtbas etmeye yönelik bir saldırı. Bunun hiçbir şekilde başarılı olamayacağını ifade etmek isterim. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi mazlum Filistin halkının yanında olduğunu ifade ediyoruz.

"İNŞALLAH DAHA FAZLA BİRLİK VE BERABERLİK OLUR"

İnsanlığı savunan herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. İsrail yönetimi bunlardan bir çıkış gibi olayı bölgeye yaymaya, farklı aktörlerle karşı karşıya gelerek Gazze'de yaptıklarını bir anlamda örtmeye çalışıyor. Bunu başaramayacaklar. Eninde sonunda mazlumların, haklı olanın kazanacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye olarak diplomasiyle, ticareti kestik biliyorsunuz, garantörlük dahil olmak üzere her türlü sorumluluğu alacağımıza ilişkin tavrımızla her türlü çaba içindeyiz. İnşallah daha fazla birlik ve beraberlik olur öncelikle İslam dünyasında. Daha sonra insanlık olarak. İnsanlığın ayıbı, utancı olarak bu sahnelerin bir an önce ortadan kalktığını görürüz inşallah. Meclis Başkanımız cenaze törenine katılacağını açıkladı. Netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız. Türkiye her açıdan her platformda Filistin davasını en yüksek, güçlü sesle dile getirmeye, atılacak her türlü adımı atmaya devam edecektir. Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke konumundayız. Tamamen ticaretini durdurdu. Türk devletlerinden İslam İşbirliği Teşkilatı'na, BM'den NATO'ya bütün diplomatik gücüyle Filistin halkının yanında olmaya devam edecek.