Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bişkek'te konuştu | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bişkek'te konuştu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Yılmaz ayrıca, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 20:03 Güncelleme: 17.09.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bişkek'te konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, işbirliğini hem kapsam olarak genişletme hem de derinleştirme yönünde son derece güçlü iradeleri olduğunu belirterek, "Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

        Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

        Burada konuşan Yılmaz, yarınki resmi temasları öncesinde Türk iş insanlarının fikirlerini, önerilerini alarak bu temasları daha verimli hale getirmek istediklerini söyledi.

        Türkiye'nin Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olduğunu, geçen süreçte ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un, işbirliğini hem kapsam olarak genişletme hem de derinleştirme yönünde son derece güçlü iradeleri var. Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, Maarif Vakfı okulları, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Kırgız–Türk Dostluk Hastanesi gibi yatırımlarla Kırgızistan ile ilişkileri daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Sizler Kırgızistan'a yaptığınız yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla ve yine yaklaşık 1 milyar dolara yakın üstlendiğiniz müteahhitlik projeleriyle ilişkilerimizde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu biliyoruz. Bu ortak yolda sizlerin daima en büyük destekçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. Nitekim yarınki görüşmelerimizin temel noktasını da ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi, Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların hızlandırılması oluşturmaktadır."

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'ın milli gelirini 18 milyar dolar seviyesine çıkardığını belirterek, "Bundan birkaç sene önce bu, yarısı seviyesindeydi. Özellikle Sayın Başkan Sadır Caparov'un iş başına gelmesiyle ekonomide büyük bir atılım sürecine girdiğini ifade etmek istiyorum. Milli gelir ikiye katlanmış durumda. Büyüme hızı son derece yüksek. Dünyadaki belirsizliklere rağmen, dünya ekonomilerinde tarihi ortalamaların altına düşen büyümelere, ticaretteki sıkıntılara rağmen Kırgızistan'ın ekonomide gösterdiği başarı her türlü takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kırgızistan'ın, 2030 Kalkınma Programı ile lojistikte bölgesel güç olma, sanayide kümelendirmeyi güçlendirme, turizm ve tarımı önceliklendirme, yeşil ekonomide lider olma vizyonunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kardeş Kırgızistan 30 yılı aşkın bir süredir bağımsız bir devlet olarak kendi yolunu çizme gayreti içerisindedir. Bu süreçte kat edilen mesafe takdire şayandır. Ancak önümüzdeki dönemde çok daha yüksek noktalara ulaşma potansiyeli bulunduğunu da ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

        Kırgızistan hükümetinin, Türk firmaların karşılaştığı sorunları çözmek için kurduğu bakanlıklar arası çalışma grubunun, Kırgız tarafının Türk şirketlerine gösterdiği ilginin açık bir göstergesi olduğunu belirten Yılmaz, bu mekanizmayla birçok şirketin sorununun çözüme kavuşturulduğunu, bu mekanizmanın gelecek dönemde de etkili bir şekilde çalışmaya devam etmesini dilediklerini söyledi.

        Toplantıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?