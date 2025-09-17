Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bişkek'te konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, işbirliğini hem kapsam olarak genişletme hem de derinleştirme yönünde son derece güçlü iradeleri olduğunu belirterek, "Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, yarınki resmi temasları öncesinde Türk iş insanlarının fikirlerini, önerilerini alarak bu temasları daha verimli hale getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olduğunu, geçen süreçte ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un, işbirliğini hem kapsam olarak genişletme hem de derinleştirme yönünde son derece güçlü iradeleri var. Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

REKLAM Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, Maarif Vakfı okulları, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Kırgız–Türk Dostluk Hastanesi gibi yatırımlarla Kırgızistan ile ilişkileri daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: "Sizler Kırgızistan'a yaptığınız yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla ve yine yaklaşık 1 milyar dolara yakın üstlendiğiniz müteahhitlik projeleriyle ilişkilerimizde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu biliyoruz. Bu ortak yolda sizlerin daima en büyük destekçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. Nitekim yarınki görüşmelerimizin temel noktasını da ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi, Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların hızlandırılması oluşturmaktadır." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'ın milli gelirini 18 milyar dolar seviyesine çıkardığını belirterek, "Bundan birkaç sene önce bu, yarısı seviyesindeydi. Özellikle Sayın Başkan Sadır Caparov'un iş başına gelmesiyle ekonomide büyük bir atılım sürecine girdiğini ifade etmek istiyorum. Milli gelir ikiye katlanmış durumda. Büyüme hızı son derece yüksek. Dünyadaki belirsizliklere rağmen, dünya ekonomilerinde tarihi ortalamaların altına düşen büyümelere, ticaretteki sıkıntılara rağmen Kırgızistan'ın ekonomide gösterdiği başarı her türlü takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.