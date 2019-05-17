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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Brüksel'de bir dizi temasta bulundu

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Brüksel'de AB ve NATO'da bir dizi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile ilişkilerin öneminin altı çizildi

Prof.Dr. Gülnur Aybet

Cumhurbaşkanlığı Prof. Dr. Gülnur Aybet, üyesi olduğu Dünya Ekonomik Forumu Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi toplantısına katıldı. Konseyin eş başkanı, Slovakya Dış İşleri bakanı Miroslav Lajcak ile görüştü. NATO'da Siyasi İşler ve Güvenlik Politikalarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Alejandro Alvargonzalez ile Yükselen Güvenlik Sınamalarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Antonio Missiroli ile görüştü.

SLOVAKYA DIŞ İŞLERİ BAŞKANI LAJCAK İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'in Brüksel ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Aybet, üyesi olduğu Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyine katıldı. Konsey toplantısının gerçekleştiği AB Komisyonunda, konsey'in eş başkanı, Slovakya Dış İşleri bakanı Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Lajcak ile gerçekleşen görüşmede, Doğu Akdeniz konusu ile Slovakya'nın AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) dönem başkanlığı konuşuldu. Türkiye-Slovakya ilişkileri ve Aybet'in katılacağı Slovakya'da ki yıllık GLOBSEC uluslararası güvenlik konferansı yanı sıra, uluslararası örgütlerle işbirliğinin önemi vurgulandı.

AB Komisyonu ile ortak düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Avrupa Bölgesel Konseyi toplantısı 'Daha Girişmci, Kapsayıcı, Refah Dolu Bir Gelecek Amaçlı Yeni Avrupa Manifestosu' başlığı altında toplandı.

PROF. AYBET DEĞİŞEN DÜNYADA TÜRKİYE SUNUMU YAPTI

Değişen Dünya düzeninde Avrupa'nın geleceği ile ilgili olarak başta güvenlik ve teknolojinin hızla gelişen boyutları ele alındı. Toplantıya AB ülkelerinden devlet yetkilileri, düşünce kuruluşu başkanları, akademisyenler, teknoloji firmalarının yöneticileri, AB Komisyonu Genel Müdürler ve AB komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen katıldı.Eş başkanı Miroslav Lajcak olan Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi'nin Türkiye'den tek üyesi olan Aybet, değişen Dünya düzeninde Türkiye-Avrupa ilişkileri üzerine bir konuşma yaptı.

AKDENİZ DİYALOĞU ORTAKLARINDAN DEĞERLENDİRME

Brüksel'deki temaslarına NATO ziyareti ile devam eden Aybet, Siyasi İşler ve Güvenlik Politikalarından sorumlu Genel Sekrter Yardımcısı Alejandro Alvargonzalez ile Yükselen Güvenlik Sınamalarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Antonio Missiroli ile görüştü.Genel Sekreter Yardımcısı Alvargonzalez ile ortaklıklar kapsamında Doğu Akdeniz ve NATO konseyinin Akdeniz Diyaloğu ortakları ile geçtiğimiz hafta Ankara'ya gerçekleştirdikleri ziyaret değerlendirildi.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İLE DAHA ORTAK PROJELER

Genel Sekreter Yardımcısı Missiroli ile siber ve hibrid tehdilerine karşı işbirliği ve NATO'nun Barış ve Güvenlik için Bilim programının teknoloji ve dijitalleşme alanında Türk üniversiteleri ile daha yoğun ortak projeler geliştirmesi görüşüldü.
Aybet, NATO ve AB'deki görüşmelerini AB nezdinde ki daimi temsilcimiz Mehmet Kemal Bozay, NATO nezdindeki daimi temsilcimiz Basat Öztürk ve Belçika Krallığı büyükelçimiz Levent Gümrükçü ile değerlendirdi.

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