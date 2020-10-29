Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından, "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir, nice zorluklar sonucu hak edilmiş bir zaferdir Cumhuriyet. Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti." mesajını paylaştı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR