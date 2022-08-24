Kalın: Zaporijya saatli bombaya dönüşebilir 0:00 / 0:00

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Kalın, CNN International televizyonunda katıldığı bir programda, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya’nın Ukrayna’da sivil yapıları hedef alarak gerilimi tırmandırabileceği yönündeki haberlere ilişkin Kalın, "Çatışmanın herhangi bir kısmında herhangi bir gerilimden çok endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmelerinin yanı sıra kişisel olarak da görüştüğünü aktararak şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız tabii ki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilk etapta mevcut husumetlere son vermek ayrıca doğrudan kapsamlı bir barış müzakeresi çerçevesi değilse de belki bir ateşkesi getirecek ciddi müzakerelere öncülük edecek bir yol bulmak için yakın temas halinde. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii ki Herson, Kırım ve Zaporijya’da veya Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek herhangi bir şiddetin tırmanmasından aşırı derede endişe duyuyoruz."

"ZAPORİJYA SAATLİ BOMBAYA DÖNÜŞEBİLİR" Türkiye’nin mevcut arabuluculuğu kolaylaştırıcı pozisyonunu Zaporijya Nükleer Santrali’ne de kullanıp kullanamayacağına ilişkin Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zaporijya Nükleer Santrali'nin kritik durumda olduğu konusunu Zelenskiy ile basın toplantısında gündeme taşıdığını ve Türkiye’nin aynı mesajı farklı kanal ve seviyelerde Rusya’ya da ilettiğini bildirdi. Kalın, Türkiye'nin santralin başka bir Çernobil kazasıyla sonuçlanmasını istemediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Rusya ve Ukrayna’dan UAEA'dan bir heyetin çok yakında, gelecek hafta veya 10 gün içinde bu alanı ziyaret edeceğini öğrenmekten memnuniyet duyduk. Mevcut durumdan Devlet Başkanı Zelenskiy’in tabii çok endişeli olduğuna yönelik bir haber aldığımıza inanıyorum. Çünkü nükleer santral, Rus güçlerince kuşatılmış durumda. Ama Ukraynalı yetkililer, teknik ekipler, olağan güvenlik ekipleri de nükleer santralin içinde. Yani santrali çevreleyen alanların Ukrayna tarafından mayınlandığını söylemek istiyorum. Bu yüzden durum şu an çok kritik ve Allah esirgesin saatli bir bombaya dönüşebilir. Eğer bir şeyler olursa herhangi bir kaza, hemen olmasını beklemiyoruz ama bilirsiniz büyük bir felaketin içinde olabiliriz. Bu yüzden bunun olmasını engellemeye çalışıyoruz ve Ruslarla kuşatma alanlarından güçlerini geri çekmesi ve UAEA’nın heyetinin girebilmesi, Zaporijya’nın etrafında bir çatışmasızlık bölgesi, askeri olmayan bir bölge oluşturulması için görüşüyoruz."

"TAHIL ANLAŞMASI MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN PLATFORMA DÖNÜŞEBİLİR" Türkiye'nin tahıl anlaşmasını, Ruslar ve Ukraynalılar arasında güveni inşa edecek, onları müzakere masasına tekrar getirecek bir şeye dönüştürüp dönüştüremeyeceği konusuna ilişkin Kalın, "Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. İstanbul’da martta Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldiğinde bu şansımız oldu." değerlendirmesinde bulundu. Kalın, Rus ve Ukraynalı heyetlerin söz konusu görüşmesinde tüm detaylarda olmasa da çok sayıda prensip üzerinde anlaştıklarını anımsatarak şunları kaydetti: "Lakin daha ileri gitme konusunda maalesef (Ukrayna) Bucha’da olanlar ve bazı şeyler, saldırılar vesaire daha fazla ilerlemeyi engelledi. Ancak hala Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rusya ve Ukrayna arasında güveni inşa edilebileceğimize, tahıl anlaşmasının müzakerelerin tekrar başlaması için bir platform veya yol olarak işe yarayabileceğine inanıyoruz. Ancak tabii ki bu sadece Ruslar ve Ukraynalıların iradesini değil uluslararası toplumun da bu doğrultuda desteğini gerektiriyor."