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Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı: Dr. Fahrettin Cüreklibatır

Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Cüneyt Arkın, doktorluk yaptığı dönemde çekilen bir fotoğrafını paylaştı

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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

    Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Cüneyt Arkın'ın ilk mesleği doktorluktu. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan usta sanatçı, hekimlik yıllarını andı.
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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

    Arkın, doktorluk yaptığı yıllarda çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Usta oyuncu fotoğrafın altına " Dr. Fahrettin Cüreklibatır " notunu düştü.
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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

    Televizyonlarda ya da sahnede gördüğünüz ünlü isimlerin sanat dünyasına atılmadan önce hangi meslekleri yaptığını biliyor muydunuz? İşte onlardan bazıları ve ilk işleri...

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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

    Can Yaman -Avukat
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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

    Ebru Gündeş - Konfeksiyon işçisi
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    Cüneyt Arkın doktorluk yıllarını paylaştı - Magazin haberleri

    Beyaz - Radyo programcısı

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