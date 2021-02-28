Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum." ifadelerini kullanması Betül Cüreklibatır'ın araştırılmasına neden oldu. Peki, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir? Betül Cüreklibatır kaç yaşında?

BETÜL CÜREKLİBATIR KİMDİR?

Betül Cüreklibatır 1 Ocak 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1969 yılında Cüneyt Arkın'la evlenen Betül Cüreklibatır,

Cüneyt Arkın'ın ikinci eşidir. Fransız Kız Lisesi mezunu olan Betül Cüreklibatır, üniversiteden sonra Air France sınavını kazanarak hostes olmuştur.

Betül Cüreklibatır ve Cüneyt Arkın çiftinin Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu vardır. Betül Cüreklibatır, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Önce Hayaller Ölür, Vatandaş Rıza ve Şişeler Sinema filminde de rol almıştır.