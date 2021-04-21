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Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın filmleri

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, uzun bir aranın ardından Kuruluş Osman dizisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Seyirciler Cüneyt Arkın'ın hayatını merak ediyor. Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın kimdir? İşte Cüneyt Arkın filmleri...

Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın filmleri

Cüneyt Arkın'ın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi.

1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969'ta Betül (Işıl) Cüreklibatur ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır.[11] Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ

YılFilmYönetmenSenaristYapımcıRolüNotlarDaraltKaynak
1963Kaderin MahkumlarıKredilerde belirtilmemiş[1]
1964Gurbet KuşlarıSelim Bakırcıoğlu[2]
Aşk ve KinDoktor Kadri Ersoy[2]
Gözleri Ömre BedelSuat Arseren[2]
Hepimiz KardeşizÖğretmen Ahmet
Ayşecik Çıtı Pıtı KızFikret
İstanbul SokaklarındaMetin
Günah Kadınları
Sıkı Dur GeliyorumMurat Osman
Yalnız DeğilizHakan
Çöpçatanlar Kampı
Cehennem ArkadaşlarıEşref
Yankesici KızOrhan Varol
Şoför Nebahat ve KızıMurat
İstanbul'un KızlarıSemih
1965Kırık HayatlarÖmer
SürtükPiyanist Cüneyt
Dudaktan KalbeKenan
Serseri AşıkErol
Sevgim Ve GururumCihat Bağdatlı
Haremde Dört KadınDr. Cemal
İnatçı GelinMetin
Ah Bu DünyaOrhan
Devlerin KavgasıMurat
Horasan'dan Gelen BahadırEbû Müslim Bahadır
Ölüme KadarMurat
Sevişmek Yasak
Silahların SesiÇetin/Ali Cengiz
Canım Sana FedaAhmet
Aşk ve İntikamNejat/Osman
Horasan'ın Üç AtlısıEbu Müslim Horasani
Fakir Gencin RomanıTurgut Subaş
Satılık KalbBülent
Prangalı Şehzade
1966Dişi DüşmanCengiz
Fakir Bir Kız SevdimCüneyt Bakıroğlu
İntikam UğrunaSedat Akman
Kıskanç KadınKemal Sedan
MalkoçoğluMalkoçoğlu Ali Bey
Acı Tesadüf
Karanlıklar MeleğiKemal Dikmen
Şafakta Üç KurşunMurat
Ayrılık ŞarkısıMurat Aşkın
İki YabancıTarık / Ahmet
Kolsuz KahramanYiğit Alpago
İntikam AteşiMurat
Yakut Gözlü KediMurat Davman
Damgalı AdamMurat
Göklerdeki SevgiliTimur Karaşah
Cibali KarakoluOrhan
AffedilmeyenYalçın Arkan
Suçsuz FirariKenan Sarvan
Çıtkırıldım
1967Yıkılan YuvaEkrem Soysal
Kırbaç AltındaSelim Çelik
Malkoçoğlu Krallara KarşıMalkoçoğlu Ali Bey
Alpaslan'ın Fedaisi AlpagoAlpago
Bir Şoförün Gizli DefteriAli
Cici GelinOrhan Kurtuluş
Ringo KidRingo Kid
Seni AffedememMurat Özkut
Yüzbaşı Kemal / Acı İntikamKemal / Orhan Şahin
Zengin Ve SerseriEkrem Erdeniz
Hacı MuratHacı Murat
Namus BorcuMurat Karadayı
İdam Günü
Zehirli HayatDoğan Arkın
Pranga MahkûmuYüzbaşı Talat
Silahlı PaşazadeŞahin
1968Artık SevmeyeceğimKemal
Şafak SökmesinVedat Akman
Eşkiya Halil (Haydut)Halil
Belalı HayatAhmet Akyürek
Malkoçoğlu Kara KorsanMalkoçoğlu Ali Bey
Gök BayrakBahadır
KaderPolat
KöroğluRuşen Ali / Köröglu
İlk ve SonMecdi
Yüzbaşının KızıMurat Ertürk
Beş Ateşli KadınMurat
Baharda Solan ÇiçekMühendis Murat
Hacı Murat GeliyorHaci Murat
Kader Ayırsa Bile
Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)Sedat Tüzer
1969Sevgili BabamSedat Ersoy
Vatan Ve Namık Kemalİslam Bey
İnsanlar YaşadıkçaOrhan Gündoğdu / Ahmet
Lekeli MelekSuat Sonderoğlu
Malkoçoğlu Akıncılar GeliyorMalkoçoğlu Ali Bey
Osmanlı Kartalıİslam Bey / Amhet (Petr Alekseeviç)
Ala GeyikHalil
MelikşahAli
Büyük YeminAli / Ahmet
Aşk MabudesiEkrem Arkın
Hayat KavgasıMurat
Malkoçoğlu Cem SultanMalkoçoğlu / Polat
1970Arım, Balım, PeteğimHarun
Selahattin EyyubiSelahattin Eyyubi
Ferhat ile ŞirinFerhat
Yarım Kalan SaadetEkrim Arkın
Yusuf İle Züleyha / Hazreti YusufYusuf
Hayatım Sana FedaHarun
Adsız CengaverAdsız
Yumurcak Köprüaltı ÇocuğuNihat Ak
1971Vahşi ÇiçekFikret
Herşey Oğlum İçin
İki EsirMurat
Battal Gazi DestanıBattal Gazi / Hüseyin Gazi / Cafer
Malkoçoğlu Ölüm FedaileriMalkoçoğlu
Fakir Aşıkların RomanıKemal Ersan
Cehenneme Bir YolcuFikret
Severek AyrılalımÖmer
Küçük SevgilimDr. Murat Akova
Satın Alınan KocaMurat Uraz
Adını AnmayacağımEngin
Oyun BittiDoğan
Hak YoluAli
Mah-pishooni
1972MahkumKemal
Murat İle NazlıDr. Murat Çavuşoğlu
Hayatımın En Güzel YıllarıMurat Par
Çöl KartalıYüzbaşı Murat
GünahsızlarKemal
Yaralı KurtAli
Alın YazısıHaydar
Zafar
Battal Gazi'nin İntikamıBattal Gazi
Kara Murat: Fatih'in FedaisiKara Murat
1973Yumurcak Küçük KovboyKeskin
KuşçuKuşçu Murat
ÇaresizlerMurat / Kadir
VurgunKazanova Mehmet
Battal Gazi GeliyorSeyyit Battal / Battal Gazi
Gönülden YaralılarMurat
YanaşmaYanaşma Mehmet
Acı HayatKerem
Kara Murat Fatih'in FermanıKara Murat
1974OğulAlişan
BelalılarSelim
DayıMurat
KinKenan Erol
Bırakın YaşayalımOsman
BabalıkMurat
Kara Murat Ölüm EmriKara Murat
Önce VatanKomutan Yavuz
Yalnız AdamMurat
Battal Gazi'nin OğluBattal Gazi / Polat
Ayrı DünyalarFırtına Kemal
Karateciler İstanbul'daErol Arkın
1975Polizia Brancola Nel Buio, La
İnsan AvcısıMetin
Babanın OğluMurat
CemilKomiser Cemil
Deli YusufAli
Kılıç AslanKılıç Aslan / Süleyman Șah
SoysuzlarMurat
BabacanŞahin
Babaların BabasıMurat
Şafakta BuluşalımHalil
Kara Murat Kara Şövalyeye KarşıKara Murat / Mehmut
Üç Kağıtçılar / Che Carambole RagazziHoroz Ali
1976Tek BaşınaEvetKemal
TuzakÖmer Doruk
Yarınsız AdamMurat
DarbeAhmet
Babanın SuçuKemal[3]
Deli ŞahinEvetDeli Şahin
HınçKemal
Korkusuz CengaverŞahin Bey
Mağlup EdilemeyenlerMurat Sözeri
Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı / Kara Murat, La Belva Dell'AnatoliaKara Murat
1977Sevgili OğlumEvetİskender Önal
İstasyonGırgır Ali
Akrep YuvasıKosimer Kemal
Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen YiğitOlcayto / Halit / Başbuğ Toluğ Bey
Güneş Ne Zaman DoğacakYavuz Mehmetol
Baba OcağıHalil Güneylioğlu
AdaletKemal
Satılmış AdamHalil
Yıkılmayan AdamÇakır
Cemil DönüyorKomiser Cemil
Kara Murat Denizler HakimiKara Murat
BaskınPoyraz Murat
1978GelincikAlişan
İnsanları SeveceksinHalil
Madenİlyas
Baba KartalEvetKartal Arıcan
Kaplanlar AğlamazCanpolat
Ölüm GöreviEvetŞahin
Görünmeyen DüşmanEvetOrhan
Kara Murat Devler SavaşıyorKara Murat
Vahşi GelinMurat Yagız
Kılıç BeyKılıç Bey
1979Küskün ÇiçekEvetEvetMüffettiş Ahmet
Vatandaş RızaEvetEvetRıza
İki CambazTayfun
Kanun GücüEvetAhmet / Hanzo[4]
Üç Tatlı BelaEvetAtmaca Ahmet
Üç SevgilimEvetEvetBahçevan Orhan
CanikomFikret
SüpermenlerDedektif Murat / Ajan Brad
1980Sarışın TehlikeMetin Tunç
DestanDestan
Kartal MuratEvetEvetMurat
Rahmet Ve GazapYusuf
RüzgarEvetDeliormanlı Davut[5]
1981TakipHasan
İntikam YeminiSeyit
Kader ArkadaşıYusuf
Öğretmen KemalMustafa Kemal
Önce Hayaller ÖlürEvetEvetKemal
Acı GünlerCemal
SuMurat
UnutulmayanlarFahrettin/Doktor
1982Son SavaşçıEvetEvetMurat
Dört Yanım CehennemEvet
Gırgır AliEvetGırgır Ali
ÖlümsüzEvetAli Kaya
KelepçeDayı Cemil
Kanije KalesiKara Pençe
Son AkınMehmet (Koca Memil)
Dünyayı Kurtaran AdamEvetMurat
1983ErkekçeGırgır Ali[6]
İdamlıkKomiser Murat
ÇölEvetKemal
En Büyük YumrukEn Büyük Yumruk Murat
İntikam BenimEvetKartal Murat
Ölüme Son AdımKaan
Vahşi KanEvetRıza
1984YaşadıkçaSalih Eryılmaz
Ölüm SavaşçısıEvetEvetEvetMurat[7]
Dev Kanı
Deli Fişek
Bırakın YaşasınlarAvcı Kemal
Kanun KanundurEvetCüneyt
Kartal BeyEvetKartal Bey
Birkaç Güzel Gün İçinEvetKemal Polat
Alev AlevŞahin
1985Ateş ÇemberiEvetEvetPolatVideo filmi
ParamparçaCemil Koçer
Biz Bir AileyizHalil
Paranın EsiriMurat
Kanun AdamıEvetAvukat Murat
KaplanlarEvetMurat
Bin Defa ÖlürümEvetKemal
DorukKaptan Cemil
KaçışEvetEvetMurat
Kahreden GençlikKemal
Katiller de AğlarYusuf Şahin[8]
MahkumEvetYakup
1986VedaEvetUmut
Sert AdamAvukat Kemal Güçlü
TokatçılarCüneyt
Gırgır HafiyeEvetEvetGırgır Ali
Ölümsüz AşkEvetCemil
KavgaEvetKemal
Babasının OğluEvetCüneyt
Yalnız AdamEvet
KancaBinbaşı Şahin
Ölüm AvcısıEvet
Sokak KavgacısıEvetEvetMurat[9]
Kral AffetmezEvetSeyit
Sokakların KanunuEvetCemil
Silah ArkadaşlarıEvetEvetKomutan
Vazife UğrunaTahsin
Yedi BelaCemilVideo filmi
Melek Yüzlü Cani / NefretKosimer Murat
1987Sen AğlamaTayfun Karaoğlu
Sevdam BenimEvetPolat
Son KahramanlarEvetEvetKaan Ken
Asılacak AdamEvetKartal
İnsan AvcılarıEvetCüneyt
Cehennem AteşiKomutan
Dört HergeleMozart
Küçük DostumEvet
Şeytanın OğullarıEvetEvetCüneytPatron Seslendirmesi
DamgaKemal Kalmıkçı
Sürgündeki AdamEvetKemal
Bitmeyen AdamEvet
Dökülen YapraklarEvetEvetRızaVideo filmi
1988Yasak İlişkiSerdar
YaşamakDoktor Cemal
BombacıEvetGırgır Ali
Şafak SökerkenEvetKemal
Babam Ve Ben
Muhteşem SerseriBoksör/Fedai
Kızım ve Ben / Gurbet KadınıVedat[10]
EmanetMurat
1989Eski SilahEvet[11]
AvBekir Arslan
Polis DosyasıCemil
1990İki Başlı DevCengiz Özkan[12]
OğulcanEvetEvetBekir
1992TanıkEvetEvetAvukat
1995Korkunun BedeliMisafir Sanatçı (Kendisi)[13]
1998Gülün Bittiği YerAdam
2001Bıçak SırtıTV filmi
Gölge EkibiTV filmi
2006Dünyayı Kurtaran Adam'ın OğluDünyayı Kurtaran Adam (Murat)
2007Çılgın DersaneDershane Sahibi Hadi
2008Çılgın Dersane KamptaHadi
2008Afacanlar SınıfıFahri Hoca
2014GulyabaniŞahin Bey
PanzehirMafya Lideri Cemal
2020Kuruluş OsmanAksaçlılar Reisi

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