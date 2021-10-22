FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde, bu akşam oynanacak olan Al Ahli-Al Jazira müsabakasını yönetecek.
Müsabakada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem, Mete Kalkavan da VAR olarak görev yapacak.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
YORUMLAR