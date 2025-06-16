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        Haberler Gündem D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı - Güncel haberler

        D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:34
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        D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı
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        Kara yolunun Osmanyılmaz Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden TIR sürücüsü İ.K., trafik sebebiyle duran E.Ş. idaresindeki panelvana çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle H.G. yönetimindeki ve N.N. idaresindeki hafif ticari araçlar da kazaya karıştı.

        Kazada panelvan sürücüsü E.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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