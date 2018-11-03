Daegu - FC Seoul maç önü

Güney Kore K Lig 1 Küme Düşme Turu maçında Daegu ile FC Seoul, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Daegu 42 puanla 1. sırada, FC Seoul 36 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Daegu, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Seoul, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 431 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daegu kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Seoul sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Daegu önceki hafta Sangju Sangmu mücadelesinde 2-5 kazandı.

FC Seoul ise Gyeongnam FC karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında alan Daegu, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

FC Seoul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. FC Seoul, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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