Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ve siyah-beyazlıların tek golünü 55. dakikada Muleka kaydetti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlılarda gol 55. dakika Muleka'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 22'ye yükseltirken Başakşehir ise 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aradan sonra Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.
MAÇTA 2 SAKATLIK
Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi.
Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.
GHEZZAL OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal, devre arasında oyundan çıktı.
beIN Sports'un haberine göre Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
REBIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ta karşılaşmada ilk 11'de başlayan Ante Rebic, 45. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Rebic, ligde Samsunspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.