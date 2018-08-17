Daegu - Ulsan Horang-i sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Daegu, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ulsan Horang-i takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 23 puanlı Daegu 10. sırada bulunuyor, Ulsan Horang-i 36 puana sahip ve 4. sırada. Daegu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ulsan Horang-i, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Daegu galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Daegu önceki hafta Jeju United mücadelesinde 2-3 kazandı.

Ulsan Horang-i ise Gyeongnam FC karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Daegu, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 21 gol yedi.

Ulsan Horang-i, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ulsan Horang-i, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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