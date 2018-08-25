Daejeon Citizen - Ansan Greeners maçı rakamları

Daejeon Citizen ve Ansan Greeners, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Daejeon Citizen 30 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Ansan Greeners 23 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Daejeon Citizen, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ansan Greeners son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 501. İddaa'da Daejeon Citizen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ansan Greeners kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Daejeon Citizen son hafta oynanan Bucheon 1995 maçında 1-1 berabere kaldı.

Ansan Greeners ise Korean Police maçında 0-1 yenildi.

Daejeon Citizen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Daejeon Citizen, kendi sahasında 10 gol attı, 16 gol yedi.

Ansan Greeners, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Ansan Greeners, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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