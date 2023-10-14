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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi! - Son dakika Ankara haberleri

        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, polisin 'dur' ikazına uymayıp, kaçan alkollü sürücü F.F.A'nın kullandığı otomobilin çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:36
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        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
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        Ankara'da tüyler ürperten kaza, saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi, Tunus Caddesi’nde meydana geldi.

        POLİS DENETİM YAPIYORDU

        DHA'da yer alan habere göre cadde üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, F.F.A. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

        'DUR' İKAZINA UYMAYIP KAÇTI

        Polisin 'dur' ikazına uymayarak, alkol uygulamasından kaçan sürücünün kullandığı otomobil, eğlence mekanlarının bulunduğu ve yayaların yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmek isteyen S.Y. ve E.B.'ye çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

        Polis tarafından yakalanan sürücü F.F.A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetini yanında bulundurmamak ve 'dur' ikazına uymamaktan toplam 5 bin 451 TL idari para ceza uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde caddede hızla ilerleyen aracın 2 kişiye çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #ankara
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