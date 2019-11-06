AA'nın haberine göre Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi bir grup dağcı, Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçeleri arasındaki Şerafettin Dağı'na tırmandı, 2 bin 650 rakımlı zirvede Türk bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nce (DİDOSK) düzenlenen etkinliğe katılan dağcılar, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Burada kamp kuran dağcılar, bölgede sağlanan huzura dikkati çekmek için Türk bayrağı ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun flamasını açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, yaptığı açıklamada, uzun zaman önce planladıkları tırmanışı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kentin tanıtımını yapmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Küçükhazar, "Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasından sonra buraya dağcı arkadaşlarımızın ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bölgemizin dağları tırmanış açısından bakir" dedi.

"HER TARAFTA HUZUR VAR"

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyesi Kadri Sencar da Şerafettin Dağı'na ilk kez profesyonel tırmanış gerçekleştirildiğini söyledi.

Sancar, "Her tarafta huzur var ve herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Bursa, Diyarbakır, Adana, Bingöl ve Adıyaman'dan gelen arkadaşlarımızla burada zirve yaptık. Buradaki mutlulukla bir süre önce Erciyes Dağı'na tırmandığımızda aldığım mutluluk eşdeğer." diye konuştu.