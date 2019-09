Daha Hızlı Daha Öfkeli oyuncuları kimler? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. The Fast and the Furious filminin devamı niteliğinde olan 2003 ABD yapımı film 236,3 milyon ABD doları hasılata sahip. Daha Hızlı Daha Öfkeli filminden ayrıntılar haberimizde.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ OYUNCULARI KİMLER?

John Singleton'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin oyuncu kadrosunda Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes ve Cole Houser yer alıyor.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ KONUSU

Emekliye ayrılan Brian O’Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami’li tüccar Carter Verone’u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar