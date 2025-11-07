Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        "Daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz"

        "Daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki "COP30 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde "Enerji Dönüşümü" başlıklı tematik oturuma katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:53 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:53
        
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardık." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki "COP30 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde "Enerji Dönüşümü" başlıklı tematik oturuma katıldı.

        Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel ölçekte artan enerji talebini karşılarken güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji arzının ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardık. Enerji verimliliği, teknoloji yatırımları ve kaynak çeşitliliğiyle dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz."

        Hidrojen stratejisi, enerji verimliliği programları ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımlarla adil, düzenli ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü mümkün kılan güçlü bir altyapı oluşturduklarına işaret eden Yılmaz, sürdürülebilir bir enerji geleceği için küresel işbirliklerini önemsediklerini, ortak sorumluluğu güçlendirecek kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi.

