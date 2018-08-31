Dalian Aerbin - Shandong Luneng rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Dalian Aerbin ile Shandong Luneng, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Dalian Aerbin 20 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Shandong Luneng 38 puanda ve 4. sırada. Dalian Aerbin son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shandong Luneng, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 332 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Aerbin galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.30, Shandong Luneng galibiyet oranı 1.70. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Dalian Aerbin önceki hafta Shandong Luneng mücadelesinde 0-1 yenildi.

Shandong Luneng ise Dalian Aerbin karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Dalian Aerbin, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 11 gol yedi.

Shandong Luneng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Shandong Luneng, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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