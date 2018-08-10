Dalian Yiteng - Qingdao Hainiu maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Dalian Yiteng ile Qingdao Hainiu, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. 21 puanlı Dalian Yiteng 12. sırada bulunuyor, Qingdao Hainiu 29 puana sahip ve 3. sırada. Dalian Yiteng son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Qingdao Hainiu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 302 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Yiteng galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Qingdao Hainiu galibiyet oranı 0.00.

Dalian Yiteng önceki hafta Beijing Baxy mücadelesinde 3-1 kazandı.

Qingdao Hainiu ise Meizhou Kejia karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Dalian Yiteng, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dalian Yiteng, kendi sahasında 14 gol attı, 11 gol yedi.

Qingdao Hainiu, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Qingdao Hainiu 19 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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