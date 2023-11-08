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        Haberler Gündem Anıtkabir 10 Kasım | Sadece Anıtkabir'de yapılan özel uygulama ile gönderden hiç inmeden bayrak değişimi! - Güncel haberler

        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de dalgalanan ve gönderden hiç indirilmeyen bayrak, özel uygulama ile törenle değiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:56
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        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
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        Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de dalgalanan bayrak için yıllardır gönderden indirilmeden tören düzenleniyor.

        SADECE ANITKABİR'DEKİ UYGULAMA

        AA'da yer alan habere göre Anıtkabir'in Çankaya girişindeki 33.5 metre uzunluğundaki bayrak direğinde bulunan Türk bayrağının gönderden indirilmeden değiştirilmesi uygulaması sadece Anıtkabir'de yapılıyor.

        ÖZEL KİLİTLİ ODADA MUHAFAZADA TUTULUYOR

        Hava şartları nedeniyle yıpranan bayrağın değişimi için düzenlenen tören öncesinde, "tören mangası" özel kilitli odada muhafazasında tutulan bayrağı alarak tören alanına getiriyor.

        İKİ BAYRAM AYNI ANDA DALGALANIYOR

        Gönderdeki bayrak dalgalanmaya devam ederken diğer bayrak direğe takılıyor. Tören mangası tarafından selam durulmasının ardından yeni bayrak göndere çekiliyor.

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        YIPRANAN BAYRAK İNDİRİLİYOR

        İki bayrağın gönderde bir süre birlikte yer almasının ardından yıpranan bayrak direkten indiriliyor. Böylece Türk bayrağının değişimi gönderden hiç indirilmeden yapılıyor.

        Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören öncesinde de aynı yöntemle değiştirildi.

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        #anıtkabir
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