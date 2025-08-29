Habertürk
        Damada 9 kurşun sıktı

        Damada 9 kurşun sıktı

        Aksaray'da 59 yaşındaki Yılmaz Atak, kızıyla boşanma aşamasında olan damadı 37 yaşındaki Uğur Deniz'i 9 kez ateş ederek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 01:29 Güncelleme: 29.08.2025 - 01:29
        Damada 9 kurşun sıktı
        Aksaray'da Yılmaz Atak (59), yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Atak, damadı Uğur Deniz'e tabancayla 9 el ateş etti.

        Deniz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

