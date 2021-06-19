Damla Ersubaşı: Araştırma yapmaya geldim

"Araştırma yapmaya geldim" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu Damla Ersubaşı, önceki gün güzellik ve kozmetik fuarında görüntülendi.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersubaşı, yakında kendi markasını yaratacağını söyleyerek, araştırma yapmaya geldiğini belirtti.

Özellikle gıda takviyeleri ve cilt bakımı ürünleri üzerine detaylı bir çalışma yaptıklarını belirten ünlü oyuncu, bu sektöre atıldığını ifade etti. Bunun üzerine oyunculuğu bırakmadığını da açıklayan Damla Ersubaşı, yeni sezonda ekranlarda olacağının sinyalini verdi.