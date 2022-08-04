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Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın!

Lüks ve gösterişli hayatı ile bilinen Dan Bilzerian, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir fotoğraf nedeniyle evlendiği yönünde yorumların yapılmasına neden olmuştu. Yeni bir paylaşımda bulunan Bilzerian, hayranlarına "Evlilik bir tuzak, bekar kalın" sözleriyle seslendi

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  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dünya çapında bir ün kazanan ve 33.5 milyon takipçisi bulunan Dan Bilzerian, geçtiğimiz hafta evlendiği yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    Düğününe ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafını yayınlayan Bilzerian, "Sonunda yaptım!" demişti. 41 yaşındaki Bilzerian, takipçilerini adeta şoke etmişti.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    Şimdiye kadar yanında yüzlerce mankenle görüntü veren Dan Bilzerian'ın bazı takipçileri, Instagram fenomeninin evlendiğine inanmamıştı.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    "İLGİ AMAÇLI PAYLAŞIM"

    Bilzerian'ın bazı takipçileri, bu evliliğe inanırken bazıları da "İlgi amaçlı paylaşım." olduğu yönünde yorum yapmıştı.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    "EVLİLİK BİR TUZAK!"

    Tam bu tartışmalar dinmişken Dan Bilzerian, yeni bir paylaşımla gündem oldu. Tropikal bir bölgede, yanında yine birden fazla kadınla tatil yaparken çekilen karesini yayınlayan Bilzerian, bu gönderisini de ilginç bir mesaj eşliğinde paylaştı: "Evlilik bir tuzak, bekar kalın."
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    "ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ BALAYINDA"

    Bir grup takipçisi, Bilzerian'ın balayı keyfi yaptığını ileri sürdü. Bazıları da onun her gününün balayı gibi geçtiğini savundu. Dan Bilzerian'ın bir başka takipçisi de onun "çocukluğundan beri balayı yaptığını" belirten bir yorum yazdı.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    Dan Bilzerian'ın bir kadınla evlenip yanında birçok kadınla balayı yapmasını eleştiren takipçileri de oldu. Bunlardan biri Bilzerian'ın "gelecek nesillere kötü örnek" olduğunu savundu. Bir takipçisi de yanındaki genç kadınlara gönderme yaparak "Kardeşim sen artık evlisin" diye yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Evlilik sadece birbirini seven iki cesur insan içindir." diye görüş belirtti.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    Başından beri gerçekten evlenip evlenmediği tartışma konusu olan Dan Bilzerian'ın bu "balayı" paylaşımı da benzer tepkiler aldı. Bazı takipçileri tarafından, bu karenin aslında balayı görüntüleri içermediği, Bilzerian'ın içecek markası için çekilen bir tanıtım filmi olduğu ileri sürüldü.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    1998 DOĞUMLU BİR MODEL

    Dan Bilzerian'ın evlendiği ileri sürülen kadının kimliği de ortaya çıktı. ABD magazin basınına göre; bu genç kadın 1998 doğumlu Hailey Grice adında bir model.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    HUKUK EĞİTİMİ GÖRMÜŞ

    Hukuk alanında öğrenim gören Hailey Grice, bu mesleği yapmak yerine farklı hayat tercihlerine yöneldi. 1998 doğumlu olan genç kadının bazı plaj giyimi ve iç çamaşırı firmaları için modellik yapıyor.
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    200 MİLYON DOLARLIK SERVET

    Öte yandan Dan Bilzerian'ın 2022 yılı itibarıyla 200 milyon dolar serveti olduğu belirtiliyor. Dan Bilzerian, ilk olarak adını katıldığı poker turnuvalarıyla duyursa da asıl ününe Instagram’da kavuştu. 2013 yılında Instagram’da adını geniş kitlerere duyurmaya başlayan Bilzerian’ın Türkiye’den de binlerce takipçisi bulunuyor. 
  • Dan Bilzerian'ın yeni paylaşımı şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekar kalın! - Dünyadan magazin haberleri

    Bilzerian, 2016 yılı için ABD başkanlığına aday adayı olacağını açıklamış, daha sonra ise Donald Trump’a destek verdiğini duyurmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram.

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