'007' lakaplı İngiliz ajanının maceralarını konu edinen film öncesi Daniel Craig, Amerikan ajanı olmanın nasıl bir şey olduğunu görmek için ClA'yi ziyaret etti.



İngiliz oyuncuya CIA tarafından 'Reel vs Real' programı kapsamında ajanlık dersleri verildi.



Casusluk dizisi 'The Americans' ekibi de ClA'de ağırlanmıştı.

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