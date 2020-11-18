Danimarka Gıda Bakanı Jensen

AA

İstifa kararını Bakanlığın internet sitesinden duyuran Jensen, "Parlamentodaki partilerin çoğunluğunun desteğini yitirdiğimi düşündüğümden dolayı, bugün Başbakan'a hükümette bakan olarak görev alamayacağımı bildirdim." ifadelerini kullandı.

Jensen'in istifasını yeterli bulmayan muhalefet partileri, "yasal dayanak" skandalında, Başbakan Mette Frederiksen'in rolünün de incelenmesini istiyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkede vizon çiftliklerindeki yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Karara gerekçe olarak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlarda mutasyona uğraması gösterilmişti. Vizonlarda mutasyona uğrayan ve cluster-5 olarak adlandırılan virüse, Kovid-19 aşısının etkili olmadığı kaydedilmişti.

Vizonların itlafına başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki vizonları öldürme kararının yasal dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştı.

Hükümet, bu nedenle özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti.