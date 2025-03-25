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        Haberler Dünya Danimarka: Grönland baskısı kabul edilemez | Dış Haberler

        Danimarka: ABD'nin Grönland baskısı kabul edilemez

        Danimakarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland ve Danimarka üzerindeki baskısının kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Grönland'dan kendilerine aramalar geldiğini ifade etmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:56
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        Danimarka: Grönland baskısı kabul edilemez
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        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu heyetin Grönland'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Washington yönetiminin Grönland ve Danimarka üzerindeki baskısını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

        Frederiksen, Danimarka merkezli yayın kurumları TV2 ve DR'ye verdiği demeçte, "Bu ziyaret açıkça görülüyor ki Grönland'ın neye ihtiyacı olduğu ya da ne istediği ile ilgili değil." dedi.

        ABD'nin, Danimarka ve Grönland üzerinde "kabul edilemez bir baskı" uyguladığına işaret eden Frederiksen, bu baskıya "direneceklerini" vurguladı.

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        Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin "ciddi ve stratejik" bir hedef olduğuna dikkati çekerek, "Bu ziyaret, ABD Başkanı'nın Grönland'ı satın alma isteğinden bağımsız değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

        Danimarka’nın Grönland’a tam destek verdiğini belirten Frederiksen, müttefiklerin birbirlerine saygı duyarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

        Aralarında Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu heyetin, 27-29 Mart'ta, Grönland'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

        Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

        Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

        ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

        Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

        Grönland yönetimi bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

        Öte yandan Avrupa Birliği, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştiriliyor.

        Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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