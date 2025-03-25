Danimarka: Grönland baskısı kabul edilemez

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu heyetin Grönland'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Washington yönetiminin Grönland ve Danimarka üzerindeki baskısını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Frederiksen, Danimarka merkezli yayın kurumları TV2 ve DR'ye verdiği demeçte, "Bu ziyaret açıkça görülüyor ki Grönland'ın neye ihtiyacı olduğu ya da ne istediği ile ilgili değil." dedi.

ABD'nin, Danimarka ve Grönland üzerinde "kabul edilemez bir baskı" uyguladığına işaret eden Frederiksen, bu baskıya "direneceklerini" vurguladı.

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Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin "ciddi ve stratejik" bir hedef olduğuna dikkati çekerek, "Bu ziyaret, ABD Başkanı'nın Grönland'ı satın alma isteğinden bağımsız değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

Danimarka’nın Grönland’a tam destek verdiğini belirten Frederiksen, müttefiklerin birbirlerine saygı duyarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Aralarında Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu heyetin, 27-29 Mart'ta, Grönland'ı ziyaret etmesi bekleniyor.