Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 20 Mart’ta yaş haddinden emekli oldu. Danıştay Genel Kurulu’nda daha önce yeni başkanı belirlemek için 25 Mart’ta seçim yapılması kararlaştırıldı. Ancak; koronavirüs tedbirleri kapsamında bu tarih ucu açık olarak ertelendi. Daha sonra seçimin bugün yapılması kararı alındı.

ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimde; 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı. İlk tur oylamadan sonra Samur yarıştan çekilince; dört isimle seçime devam edildi.

Ancak; 3 tur halinde yapılan 12 oylama sonucunda hiçbir isim üye tam sayısının salt çoğunluğunun bir fazlasının desteğine yani 65 oya ulaşamadı. 12. oylamada adaylardan Zeki Yiğit 53, Fethi Aslan ise 48 oy aldı. Seçim ileri bir tarihe ertelendi.