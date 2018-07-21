Danubio - Progreso maçı ne zaman?

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Danubio ile Progreso, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Danubio son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Progreso, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Danubio kazanır 1.60, berabere biter 2.85, Progreso kazanır 4.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Danubio son haftadaki Progreso müsabasında 1-4 yenildi.

Progreso, Danubio karşılaşmaında 1-4 kazandı.

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