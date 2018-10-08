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Darp edilene de dava! O anlar dosyadaki görüntülerde

Kadıköy'de geçen Şubat ayında iki motosikletli genç minibüs şoförleri tarafından darp edilmişti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gençlerin darp anı ve minibüs içinde maruz kaldıkları tekmeler saniye saniye görülüyor. İşin ilginç yanı ise tamamlanan soruşturmada darp edilen motosikletli iki gence de hapis cezası istenmesi...

08.10.2018 - 15:50 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın özel haberine göre olay şubat ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Seren Okur ve Samet Yüksel çifti motosikletleriyle akşam saatlerinde seyir halindeydi. Bu sırada önlerine minibüse binmek isteyen bir yolcu çıktı.

ANİDEN DURMA KAVGASI

Minibüs yolun sol tarafında birden durarak yolcusunu aldı. Motosiklet sürücüsü ise aniden durmak zorunda kalıp minibüs sürücüsüne "Buradan yolcu mu alınır?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre bu sözün ardından minibüs şoförü ve arkadaşları Yüksel ve Okur'a saldırdı. Çifti önce dışarıda darp ettiler. Ardından da Seren Okur'u minibüsün içine alıp defalarca tekmelediler.



ARKADAŞI ÇEKİP KURTARDI

Genç kızı minibüsün içerisinden arkadaşı çekip kurtardı. Genç kız aldığı darbelerin sonucunda yerde fenalaştı, panik atak geçirdi. Sonrasında ise minibüs şoförü ve arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

HEM MİNİBÜSÇÜLERE, HEM MOTOSİKLETÇİLERE DAVA

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca minibüs şoförü ile iki arkadaşına "basit yaralama ve mala zarar verme" suçundan dava açıldı. Minibüs şoförlerinin yanı sıra Seren Okur ve Samet Yüksel için de yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

O ANLAR KAMERADA

Dava dosyasına ise olaya dair minibüs kamerasının görüntüleri girdi. Görüntülerde minibüsün dışında çiftin darp edildiği ardından da genç kızın minibüsün içine itildiği görülüyor. Genç kızın minibüsün içinde ise yerde defalarca tekmelenmesi de saniye saniye kaydedildi. Davanın seyrini değiştireceği düşünülen görüntülerin ardından hem mağdur, hem sanık sıfatıyla 5 kişi salı günü hakim karşısına çıkacak.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    dolmuş şöförlerinin eğitim alması her ay psikiyatriye gitmesi şart
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