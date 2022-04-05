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Darwin'in 'çalınan' iki not defteri, 22 yıl sonra kütüphaneye geri bırakıldı

Deri kaplı not defterlerinden biri Darwin'in türler arasındaki evrim ilişkilerini incelediği ünlü "Hayat Ağacı" şemasını içeriyor.

Darwin'in 'çalınan' iki not defteri, 22 yıl sonra kütüphaneye geri bırakıldı
Darwin'in 'çalınan' iki not defteri, 22 yıl sonra bulundu!
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BBC TÜRKÇE

İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in 22 yıl önce Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nden "çalınan" milyonlarca sterlin değerindeki iki not defteri esrarengiz bir şekilde kitaplığa geri bırakıldı.

Deri kaplı not defterlerinden biri Darwin'in türler arasındaki evrim ilişkilerini incelediği ünlü "Hayat Ağacı" şemasını içeriyor.

Not defterlerinin kaybolduğunu 15 ay önce BBC duyurmuş, kütüphane bunların bulunması için kamuoyundan yardım istemişti.

Üniversite kütüphanesinin sorumlusu Dr. Jessica Gardner "Çok sevinçliyim" dedi.

Darwin'in defterleri en son Kasım 2000'de, fotoğraflarının çekilmesi amacıyla kütüphanedeki özel ez yazmaları bölümünden çıkarıldıklarında görülmüştü.

Kartpostal büyüklüğündeki not defterlerini orijinal kutusu içinde pembe bir hediye kağıdına sarılmış olarak kimin üniversiteye bıraktığı bilinmiyor.

Not defterlerinin, konulduğu zarfın üzerinde "Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar X" yazılı bir not yer alıyor.

Streç filme sarılmış olan not defterlerinin 9 Mart'ta Dr. Gardner'in ofisinin önüne bırakıldığı belirtiliyor.

Kütüphanenin kamuya açık kısmında yer alıyor alan bu bölümde güvenlik kameraları yok.

Not defterlerinin bulunmasından sonra polise haber verildiği ve polisin incelemeden sonra paketin açılmasına izin verdiği belirtiliyor.

Dr. Gardner, not defterlerini bulunca ağladığını belirterek "Bu defterlerin bulunması bizim için çok anlam ifade ediyor. Ölene kadar bulamayacağımızı düşünüyordum. Kaybedince çok üzülmüştüm. Bulunca da o kadar sevindim" dedi.

Not defterlerinin kaybolduktan sonra hiç zarar görmediği belirtiliyor.

Şimdi güvenli bir odada tutulduğu belirtilen not defterleri Temmuz'da "Darwin'le Sohbet" adlı bir etkinlikte sergilenecek.

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