DasDas'taki 'Kısalar Festivali' büyük ilgi gördü

DasDas bu sene ilki gerçekleştirilen Kısalar Festivali’ne kapılarını açarken kısa formun da uzun kadar etkileyici ve güçlü bir anlatım aracı olabileceğini gösterdi. Yoğun bir ilgiyle geçen festivale 142 performans başvururken bunlardan 62’si izleyicilerle buluştu. Profesyonel ekiplerin yanı sıra üniversite oyunları da festivalde yer alırken dört gün boyunca farklı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

12-15 Haziran tarihleri arasında yapılan festivalin bu seneki temaları Her Yerde Faşizm, Göç, Teknoloji ve İletişimsizlik, Kent Kültürü ve İnsan, Çevresel Kıyamet olarak belirlenmişti. Bu konu üzerinden sahnelenen performansların yanı sıra “Neden Kısalar?” başlıklı bir panel de yapıldı.

Dört gün boyunca oyuncuların, yazarların, yönetmenlerin, dansçıların, koreografların ve daha birçok alanda üretim yapan sanatçıların bir arada olduğu, izledikleri üzerine tartıştığı, atölye çalışmalarıyla birlikte ürettiği bir alan açma hedefine ulaşan Kısalar Festivali’nin yıl içinde büyüyerek ve gelişerek kentin farklı noktalarında seyirciyle buluşmaya devam etmesi planlanıyor.