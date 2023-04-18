David Beckham'dan eşi Victoria Beckham'a: En mükemmel günü hak ediyorsun

"BİZE HER GÜN İLHAM VEREN ANNE"

Eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan David Beckham, "En harika eşe ve bize her gün ilham veren anneye mutlu yıllar. Seni seviyoruz, en mükemmel günü yaşamayı hak ediyorsun" notunu düştü.