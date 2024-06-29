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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Davinson Sanchez attı, Kolombiya kazandı! - Futbol Haberleri

        Davinson Sanchez attı, Kolombiya kazandı!

        Copa America D Grubu'nda Kolombiya, Kosta Rika'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Kolombiya'nın ikinci golünü Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:10
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        Sanchez attı, Kolombiya kazandı!
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        ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da heyecan sürüyor. D Grubu'nda yer alan Kolombiya, ilk maçta Brezilya'dan puan alarak dikkat çeken Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti.

        Kolombiya'nın maçtaki ikinci golünü 59. dakikada Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez kaydetti. Diğer goller 31'de Luis Diaz (pen.) ve 62'de Jhon Cordoba'dan geldi.

        Grupta ikide iki yapan Kolombiya bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Kosta Rika ise 1 puanda kaldı.

        G.SARAY'DAN TEBRİK MESAJI

        Galatasaray, Kolombiya'nın çeyrek finale kalmayı garantilemesini ardından Davinson Sanchez'i tebrik etti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Copa America’da, Kolombiya formasıyla çeyrek finale yükselen oyuncumuz Davinson Sanchez’i tebrik ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

        BREZİLYA, VINICIUS'LA KAZANDI!

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        Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay'ı 4-1'lik skorla devirip ilk galibiyetini aldı.

        Sambacılar'a üç puanı getiren golleri Vinicius Junior (2), Savio ve Paqueta (pen.) kaydetti.

        Brezilya bu sonuçla puanını 4 yaparken, Paraguay ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

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