Fenerbahçe'den Kingsley Coman hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dev bir hamle geldi. Alman basını Fenerbahçe'nin Kingsley Coman için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...
Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transferde de büyük oynuyor.
Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; Kingsley Coman, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden birisi.
Plettenberg, Jose Mourinho'nun Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediğini aktardı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında sarı-lacivertlilerin bilgi aldığı ve nabız yokladığı öğrenildi.
Ancak haberde Kingsley Coman'ın başka planları olduğu için bu transferin şimdilik mümkün görünmediği ifade edildi.
Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı.