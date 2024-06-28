Kosova'nın kararı gündeme getirdi: TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?

Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanması oylandı.

Kararı hükümete sunan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın "siber güvenliği arttırmak" amacıyla yasaklandığını söyledi.

Yasağın gerekçelerini sıralayan Dobra, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği artırmak amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında kurulumunu, kullanımını ve çalışmasını yasaklamasını tavsiye ediyor."

Dobra, alınan kararın ülkenin Siber Güvenlik Kanunu ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlerle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin çalışmasının durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları getirmesi gerektiğini belirten Dobra, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplamak için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar.

ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları her seferinde reddediyor.

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O ülkeler, birlikler ve gerekçeleri şu şekilde: