Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kosova'nın kararı gündeme getirdi: TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı? | Dış Haberler

        Kosova'nın kararı gündeme getirdi: TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?

        Kosova hükümeti, "siber güvenliği artırmak" amacıyla TikTok'un, devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı aldı. Bu karar, TikTok'un yasaklandığı diğer ülkeleri akıllara getirdi. Çinli sosyal medya platformu şimdiye kadar Kanada, Belçika ve ABD gibi pek çok ülkede yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.06.2024 - 18:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanması oylandı.

        Kararı hükümete sunan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın "siber güvenliği arttırmak" amacıyla yasaklandığını söyledi.

        Yasağın gerekçelerini sıralayan Dobra, şu ifadeleri kullandı:

        "İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği artırmak amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında kurulumunu, kullanımını ve çalışmasını yasaklamasını tavsiye ediyor."

        REKLAM

        Devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin çalışmasının durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları getirmesi gerektiğini belirten Dobra, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

        Dobra, alınan kararın ülkenin Siber Güvenlik Kanunu ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlerle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Öneri, kabine üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

        TIKTOK'U YASAKLAYAN DİĞER ÜLKELER

        Kosova'nın kararı, Çinli sosyal medya platformunun yasaklandığı diğer ülkeleri akıllara getirdi.

        Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplamak için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar.

        ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları her seferinde reddediyor.

        REKLAM

        O ülkeler, birlikler ve gerekçeleri şu şekilde:

        ABD

        ABD’de aylardır görüşülen Tiktok yasası ABD Başkanı Joe Biden tarafından nisanda imzalandı. 9 ay içerisinde bir Amerikan firmasına satılmaması halinde TikTok ABD'de yasaklanacak. Çinli şirket bu satışa yanaşmazsa ABD’de Tiktok’un indirilmesi engellenecek.

        ABD'de Çin yönetiminin Tiktok’tan Amerikalıların bilgilerini alacağı, zararlı içeriklerle Amerikalı gençleri olumsuz etkileyeceği inanışı kamuoyunda hakim. Bir diğer şüphe de Çin’in Tiktok aracılığıyla ABD başkanlık seçimini etkileyeceği endişesi.

        AFGANİSTAN

        Bloomberg'e göre Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, platformun içeriğinin "İslami yasalara uygun olmadığını" söyleyerek Nisan 2022'de TikTok'u ülke genelinde yasakladı.

        AVUSTRALYA

        2023 Nisan ayından Avustralya, İçişleri Bakanlığı tarafından dile getirilen güvenlik endişelerini gerekçe göstererek uygulamayı federal hükümete ait tüm cihazlarda yasakladı.

        REKLAM

        BELÇİKA

        Belçika, TikTok'un hükümet yetkililerinin iş telefonlarında kullanılmasını yasakladı. Belçika Başbakan Alexander De Croo, yasağı gerekçe olarak uygulamanın Çin istihbarat servisiyle işbirliği içinde olduğunu söyledi.

        DANİMARKA

        Danimarka Savunma Bakanlığı çalışanların iş cihazlarına TikTok indirmesini yasakladı. Yine ülkenin Siber Güvenlik Merkezi tarafından değerlendirilen güvenlik hususlarıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmaları söylendi.

        NEPAL

        Kasım 2023'te Nepal, TikTok'u "toplumsal uyumu" bozduğu gerekçesiyle yasakladı. TikTok ülkede özellikle genç ve kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılıyordu.

        AVRUPA BİRLİĞİ

        27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) üç temel kurumu olan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi'nin çalışanlarının telefonunda TikTok yasaklandı. Avrupa Parlamentosu, milletvekillerine ve personele TikTok'un şahsi telefonlardan da silinmesini tavsiye etti.

        FRANSA

        TikTok, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının hükümet görevlilerinin telefonlarında "eğlence amaçlı" kullanımı yasaklandı. Fransa buna gerekçe olarak veri güvenliğiyle ilgili endişeleri gösterdi. Fransa ayrıca ülkenin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının anayasa reformu girişimine karşı başlattığı hareketin ardından bölgede TikTok'u engelledi.

        REKLAM

        HOLLANDA

        Doğrudan bir yasak olmasa da Hollandalı yetkililere TikTok'u kullanmamaları söylendi.

        YENİ ZELANDA

        Birçok Avrupa ülkesinin benzer kararlar almasının ardından Yeni Zelanda Parlamentosu, TikTok'un tüm personel cihazlarında yasaklandığını duyurdu.

        NORVEÇ

        Norveç Parlamentosu TikTok'u hükümet cihazlarında yasakladı, ancak çalışanların uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmalarına izin verdi. Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, uygulamanın Rusya ve Çin tarafından risk barındırdığını söyledi.

        KANADA

        Diğer ülkelere benzer şekilde Kanada TikTok'u hükümete ait tüm mobil cihazlardan yasakladı. Yetkililer, kısmi yasağın uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" sunmasından kaynaklandığını söyledi.

        HİNDİSTAN

        Hindistan, 2020 ortalarında sosyal medya platformunu yasakladı, bu durum ByteDance'in en büyük pazarlarından birine mal oldu. Hindistan hükümeti Çin'e ait 59 uygulamayı, kullanıcıların verilerini gizlice Hindistan dışındaki sunuculara aktardıklarını iddia ederek yasakladı.

        TAYVAN

        TikTok'un milli güvenlik riski oluşturduğu yönünde FBI tarafından yapılan açıklamanın ardından Tayvan, uygulamayı kamuda yasakladı. Çin yapımı yazılım içeren uygulamaların devlete cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda kullanılamayacağı bildirildi.

        İNGİLTERE

        İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda TikTok uygulamasının yasaklanacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TikTok
        #kosova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fransızlar duyurdu! F.Bahçe'ye yeni golcü
        Fransızlar duyurdu! F.Bahçe'ye yeni golcü
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Galatasaray'dan Ziyech açıklaması!
        Galatasaray'dan Ziyech açıklaması!
        "Kendimi onarmak için yazdım"
        "Kendimi onarmak için yazdım"
        Dzeko için flaş iddia!
        Dzeko için flaş iddia!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"