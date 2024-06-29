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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak! | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 06:51 Güncelleme: 29.06.2024 - 07:04
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara’nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA

        Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI BATIDA VE GÜNEYDE YÜKSEK

        Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 31, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kıyı ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KONYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS: 26, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık

        VAN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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