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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayında birçok kritik diplomasi trafiği yürütecek. İlk olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, daha sonra NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:57
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun diplomasi programı yürütecek.

        Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

        Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.

        Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

        Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

        Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.

        Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.

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