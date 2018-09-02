DC United - Atlanta United maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. DC United, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Atlanta United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. 27 puanlı DC United 18. sırada bulunuyor, Atlanta United 54 puana sahip ve 2. sırada. DC United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Atlanta United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 780. İddaa'da DC United kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Atlanta United kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

DC United son haftadaki RB New York müsabasında 1-2 yenildi.

Atlanta United, Toronto FC karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan DC United, 17 gol attı ve 10 gol yedi.

Atlanta United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Atlanta United, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ