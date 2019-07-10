DDK'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi soruları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılacağı iddia edilen düzenlemelere ilişkin olabileceği değerlendirilen ilk somut adım geldi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK),yeni sistemin iş ve işleyişe etkisini ölçmek, sorun oluşturan gri alanları saptamak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bir soru formu gönderdi. İlgili kurumlar, kamu hizmetinde "hız ve etkinlik" hedefiyle gündeme getirilen yeni sistemin işleyişine ilişkin gözlem ve deneyimlerine dayanarak, soruları yanıtlayacak. Bakanlıklar da yanıtları, öngörülen süre içinde DDK’ya iletecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Muhalefet, yönetim sisteminde değişiklik yapılmasını gündeme getirdi. AK Parti’den de sistem içinde kalınarak, bazı değişiklikler yapılabileceği, sistemde düzenlemeler yapılabileceği yönünde mesajlar geldi.

DDK HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı DDK, yeni sistemin kamu hizmetinde iş ve işleyişe etkisini ölçmek amacıyla harekete geçti. DDK’nın, kısa süre önce değişik birimlerin katıldığı bir toplantı yaptığı, ardından da kamu kurum ve kuruluşlarına genel olarak işleyişe ve yeni sisteme ilişkin bir dizi soru gönderdiği öğrenildi.

İlgili tüm kurumlar, “hız, etkinlik ve işleyişte ortaya çıkan sorunları” tespit etmeyi amaçlayan bu soruları yanıtlayacak.

HANGİ SORULAR VAR?

Peki, bu sorular neler? Sözcük sözcük olmasa da genel hatlarıyla sorulara birkaç örnek verelim:

- İş ve işlemlerde, zaman kaybına yol açacak gerek kurum içi gerekse kurumlar arasında çakışmalar söz konusu mu?

- Birimler ve bakanlıklar arasında uyum var mı?

- Yeni sistem, hızı ve etkinliği artırmayı hedefliyor. Bu konuda gerekli adaptasyon sağlandı mı?

- Daire başkanlıklarına ve daha üst makamlara atanacaklarda, devlet deneyimi şartında süre bazlı değişiklik yapıldı. Bu süre kısaltıldı. Bunun etkisi konusunda tespitleriniz nedir?

- İnsan kaynakları ve personel dağılımında sorun var mı?

- Bakanlıklarda müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldı. Bakan yardımcılığı müessesesi oluşturuldu. Bunun etkisine ilişkin tespitiniz nedir?

- Yeni sistemin, iş ve işleyişe etkisi hakkında değerlendirmeniz nedir?