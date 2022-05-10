"HAYATIN KEYFİNİ ÇIKARIN!" DİYE SESLENDİ

Yaşadıklarının zor olduğunu söyleyen Deborah James, öte yandan da çok büyük bir sevgiyle çevrili olduğunu satırlarına ekledi. Takipçilerine de teşekkür eden Deborah James, "Yolculuğumda hepiniz kendinize düşeni yaptınız. Pişman değilim." diye yazdı ve satırlarını "Hayatın keyfini çıkarın!" sözleriyle bitirdi.