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Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

2016 yılından beri bağırsak kanseriyle mücadele eden yazar Deborah James, "veda" olarak yorumladığı bir paylaşımda bulundu. James, tüm tedavileri denediklerini ama vücudunun artık devam edemez hale geldiğini açıkladı

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  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    "You, Me And The Big C" adlı BBC Podcast yayınlarıyla tanınan sonra da 2016'dan beri mücadele ettiği bağırsak kanseri konusunda bir aktiviste dönüşen Deborah James, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla yürekleri burktu.
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    James, gönderisinde kendisi için artık evde bakıma geçileceğini; eşi, iki çocuğu ve tüm sevdiklerinin de yanında olacağını ifade etti.
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    "VÜCUDUM ARTIK DEVAM EDEMEZ HALE GELDİ"

    Satırlarına "Asla yazmak istemediğin mesaj..." sözleriyle başlayan Deborah James, ardından da tüm tedavi yöntemlerini denediklerini ama vücudunun artık devam edemez hale geldiğini ekledi.

    James, aktif tedavilerin bittiğini ve artık evde bakım aşamasına geçildiğini belirtti. Yazar, o süreçte de hastalıktan kaynaklanan acılarının azaltılacağından ve ailesinin de yanında bulunacağını söyledi.
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    "ARTIK YÜRÜYEMİYORUM"
     
    Ne kadar zamanının kaldığını bilmediğini belirten Deborah James, sözlerini "Yürüyemiyorum. Günlerimin çoğunu uyuyarak geçiriyorum. Bütün yenilikçi ilaçlara ya da bazı sihirli tedavilere rağmen vücudum artık devam edemiyor." satırlarıyla sürdürdü.
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    "İÇİMDEKİ İSYANKAR UMUT BUYDU"
     
    James, 2016 yılından bu yana yaşadığı son Noel olacağını, 40 yaşına girdiğini, çocuklarının ortaokula başladıklarını göremeyeceğini düşündüğünü ama bu veda mesajını yazmayı asla düşünmediğini belirtti. Ünlü isim, daha sonra "Sanırım içimdeki isyankar umut buydu." ifadelerini kullandı.
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    "HAYATIN KEYFİNİ ÇIKARIN!" DİYE SESLENDİ

    Yaşadıklarının zor olduğunu söyleyen Deborah James, öte yandan da çok büyük bir sevgiyle çevrili olduğunu satırlarına ekledi. Takipçilerine de teşekkür eden Deborah James, "Yolculuğumda hepiniz kendinize düşeni yaptınız. Pişman değilim." diye yazdı ve satırlarını "Hayatın keyfini çıkarın!" sözleriyle bitirdi.
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    BİR DE VAKFI VAR
     
    "Bowelbabe Fund" adında bir vakfı bulunan Deborah James, bu açıklamadan önce internet üzerinden düzenlediği bir kampanya ile bağırsak kanseri çalışmaları ve araştırmalarında kullanılmak üzere 700 bin sterline yakın yardım toplamıştı. 
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

    HEM TEDAVİ OLDU HEM DE KAMPANYALAR YÜRÜTTÜ 

    Öte yandan Deborah James'e 2016 yılında dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Teşhisin ardından 10 kez operasyon geçiren James, bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan da bu konuda kampanyalar yürüttü.
  • Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

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