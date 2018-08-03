Debrecen - Diosgyor düellosu

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Debrecen, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Diosgyor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Debrecen 4 puanla 5. sırada, Diosgyor 1 puanla 11. sırada bulunuyor. Debrecen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Diosgyor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 365. İddaa'da Debrecen kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Diosgyor kazanır 3.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Debrecen son haftadaki Ujpest müsabasında 2-1 yenildi.

Diosgyor ise Videoton Fehervar maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Debrecen, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Diosgyor, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Diosgyor 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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