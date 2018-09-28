Defalarca öldü sanıldı! Meğer gerçek...

28.09.2018 - 14:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Texas'ta yaşayan 54 yaşındaki Karl Wiggins, kalbi rastgele durduran 'inilti ölüm' olarak bilinen nadir görülen, genetik ani ölüm sendromu tanısı aldı. Kalp krizi sonrası kalbi durduktan sonra iki kez ölü olarak ilan edilen Wiggins'in Brugada sendromu olarak bilinen nadir, genetik bir durumdan muzdarip olduğunu keşfetti. Uzmanlar, pek çok hastanın bu sendromdan muzdarip olduklarını bilmediklerini ve belirgin belirtiler olmadığı için de hastalığın teşhis edilemediğini söyledi. Baş dönmesi, bayılma, düzensiz kalp atışları ve nefes alma zorluğu gibi bir belirtiler Brugada sendromuna işaret ediyor olabilir

1 0 0

Teksas'ta yaşayan 54 yaşındaki Karl Wiggins, kalbi rastgele durduran 'inilti ölüm' olarak bilinen nadir görülen, genetik ani ölüm sendromu tanısı aldı. 

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİNCE... 

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Karl Wiggins, mart ayında araba sürerken birden kendinden geçti. Arabanın kontrolünü ele geçiren annesi sayesinde bir yere çarpmaktan kurtuldu. Bu durumu gören bir kişi tarafından ambulans arandı. Olay yerine gelen sağlık memurları kalbi duran adamı canlandırmaya çalıştılar ancak başarısız oldular. Hastaneye kaldırılan Wiggins, doktorlar tarafından canlandırıldı. 

Kalp krizi sonrası kalbi durduktan sonra iki kez ölü olarak ilan edilen Wiggins'in Brugada sendromu olarak bilinen nadir, genetik bir durumdan muzdarip olduğunu keşfetti.

Uzmanlar, Bir tür ani ölüm sendromu olan Brugada sendromunun, kalbin alt bölmelerinde meydana gelen kalıtsal kalp ritmi bozukluğu olduğunu açıkladı. 

BU BELİRTİLERE DİKKAT! 

Bu hastalıkta kalbin alt bölmelerinde düzensiz ritimler oluşuyor ancak belirtiler farkedilemiyor. Wiggins'e, kalp atışı düzensiz olduğunda ona elektrik şoku verecek bir defibrilatör takıldı.

Uzmanlar, pek çok hastanın bu sendromdan muzdarip olduklarını bilmediklerini ve belirgin belirtiler olmadığı için de hastalığın teşhis edilemediğini söyledi.

Baş dönmesi, bayılma, düzensiz kalp atışları ve nefes alma zorluğu gibi bir belirtiler Brugada sendromuna işaret ediyor olabilir.

Nadir Hastalıklar Ulusal Organizasyonu, ani ölümün bu hastalığın ilk belirtisi olduğunu duyurdu.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0