Defensor Sporting - Racing Club Montevideo maçı heyecanı

Defensor Sporting ve Racing Club Montevideo, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:30. Maç öncesi Defensor Sporting 13 puanla 3. sırada, Racing Club Montevideo 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Defensor Sporting son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Racing Club Montevideo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 754 kodlu maçı oynayanlar; Defensor Sporting galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Racing Club Montevideo galibiyet oranı 0.00.

Defensor Sporting önceki hafta Boston River mücadelesinde 0-1 kazandı.

Racing Club Montevideo ise Danubio maçında 5-2 kazandı.

Defensor Sporting, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Defensor Sporting, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Racing Club Montevideo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Racing Club Montevideo, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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