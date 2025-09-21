Defne Kurt, rekor kırarak altın madalya kazandı

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, başkent Singapur'da bugün başlayan organizasyonda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.34'lük derecesiyle şampiyona ve Avrupa rekoru kırarak finale yükseldi.

Defne Kurt, finalde 27.21'lik derecesiyle yine şampiyona rekoru kırarak tarihi bir başarıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Açık yaş kadınlar 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 42.46'lık derecesiyle 6. sırada yer aldı.

Açık yaş kadınlar 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde ise milli sporcu Sümeyye Boyacı, 45.09'luk derecesiyle 8. oldu.

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkekler 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde de milli sporcu Koral Berkin Kutlu, 33.27'lik derecesiyle 6. sırada yer aldı.