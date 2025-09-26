Habertürk
        Haberler Spor Diğer Özel Defne Kurt'tan 5 günde 4. dünya şampiyonluğu! - Diğer Haberleri

        Defne Kurt'tan 5 günde 4. dünya şampiyonluğu!

        Milli para yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 4'üncü altın madalyasını kazanarak tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 26.09.2025 - 15:23
        5 günde 4. kez dünya şampiyonu!
        Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden Defne Kurt, 59.08'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dördüncü altın madalyasını kazandı.

        Şampiyonada daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta üç altın madalya kazanan Defne Kurt, dördüncü zaferiyle tarihte bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

