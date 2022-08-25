Defne Samyeli'den 'Abidin' 0:00 / 0:00

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Defne Samyeli, sözü Sibel Algan'a müziği Sezen Aksu'ya düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait 'Abidin' şarkısıyla yaza veda edecek.

"BİZİ MÜZİK KURTARACAK"

Samyeli, yeni single'ı hakkında "Bundan sonra hiçbir şeyi kafama takmayacağım’ diyenleri dansa davet ediyorum. Tek bildiğim şey de şu ki bizi müzik kurtaracak." şeklinde konuştu.

Defne Samyeli, yeni şarkısı 'Abidin' için Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Klipte, krem çikolata ve kızarmış tavuk yiyen Samyeli, hayranlarını şaşırttı. Ünlü isim, klibiyle ilgili "Her şey üstümüze üstümüze gelir ya bazen. Ben o noktalardayken ne yapıyorsam bu klipte o var. Çikolata da, kızarmış tavuk da, ağlama da, eğlence de hepsi gerçek." ifadelerini kullandı.